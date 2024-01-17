سقوط عصابتين لتزوير محررات رسمية في المنيا وكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عصابتين لتزوير محررات الرسمية في المنيا وكفر الشيخ، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بمحافظة المنيا – لأحدهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما في قضية تزوير) لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية ، وترويجها على موقع "فيس بوك" ، وبحوزتهما (3 أكلاشيه متنوع – الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير– عدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة للعديد من الجهات - عدد من الكارنيهات الخام معدة للاستخدام في الطباعة وبعض الأوراق التي تستخدم فى تزوير شهادات المؤهلات الدراسية)، و(طبنجة صوت و2خزينة مختلفة الأحجام وطلقات صوت - 4 هواتف محمولة).

وضبط (مالك معرض دراجات نارية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ "له معلومات جنائية").. لقيامه بتزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مُثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة عن طريق استخدامه لنماذج أختام مقلدة منسوب صدورها لجهات مختلفة، وعثر بحوزته على (نماذج لأختام مقلدة لجهات حكومية مختلفة - 15 أكلاشيه منسوب لعدد من الجهات - طابعة - ماسح ضوئي "سكانر"- عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.