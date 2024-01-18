سقوط مستريح السيارات.. تاجر استولى على 2 مليون جنيه من مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تاجر سيارات بالجيزة؛ لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من خمسة أشخاص بتلقي تاجر سيارات مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو في حقه بمزاوله نشاط إجرامي تخصص في تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.