سويلم يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري؛ بزيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الشرقية .

وتفقد سويلم، اليوم الجمعة، أحد مزارع البساتين التى تستخدم نظم الرى الحديث لزراعة أشجار الموالح بمساحة ٣ أفدنة بمركز أبو حماد ، حيث أشار الدكتور سويلم لهذه لمزرعة كنموذج جيد لاستخدام نظم الرى الحديث فى ري الأشجار والبساتين ، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة بالتحول للري الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر .

ووجه وزير الري، بالدراسة القانونية لمدى إمكانية الترخيص للمساحات الزراعية الصغيرة بتركيب آلة ري ثابتة تعمل بالكهرباء بديلا عن استخدام الديزل تيسيرا علي المزارعين .

واستهل سويلم، موقع تنفيذ كوبرى طويلة الجارى تنفيذها حاليا ضمن عملية إحلال وتجديد عدد من الكبارى للتنمية الريفية والمنفذة تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، موجها بسرعة تطهير مسقي طويبة الخاصة بالتنسيق مع اجهزة وزارة الزراعة المختصة بالأمر لإيصال المياه للمنتفعين ، والتوجيه نحو مراجعة موقف إنشاء قواعد محور طريق الشباب الجاري إنشاؤه والمتداخل مع القطاع المائي لترعة بحر فاقوس ، كما وجه سيادته بقيام التفتيش الفني بالوزارة بمراجعة موقف التعديات علي جسر بحر فاقوس بالكيلو ٥٠٠ والإزالة الفورية لها .

واستجابة لطلب أحد المواطنين، تفقد الدكتور سويلم موقع الحائط الساند الجارى تنفيذه خلف قنطرة ميت أبو علي، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة دراسة الشكوى، ودراسة موقف سحارة مصرف أبو الأخضر أسفل بحر فاقوس في اسرع وقت، وقيام الصيانة الوقائية بسرعة إصلاح البدالة الواقعة علي مصرف القليوبي، وأيضا صيانة درابزين كوبري طحلة بردين .

وقال وزير الري، إنه حريص على المرور بشكل شخصى على كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، والتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على طلباتهم وشكاواهم والعمل على الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى وحسمها طبقا للاشتراطات والقوانين المنظمة، كما تهدف هذه الزيارات للإطمئنان على حالة شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.