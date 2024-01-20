كيف تعتني بالشعر في الشتاء.. نصائح مهمة لهاني الناظر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

وجه الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية عددا من النصائح للعناية بالشعر في فصل الشتاء.

وقال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يأتيني استفسار من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة وهنا انصح بالآتي: أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع ثانياً لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين اسبوعياً.

وأضاف الناظر: لعلاج ضعف الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعياً رابعاً يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوي من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معاً (وكل ما سبق ينطبق علي الكبار أيضاً).