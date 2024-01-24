الطرح قريبًا.. مواصفات شقق أبراج الوادي المطلة على الأهرامات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت وزارة الإسكان، الأربعاء، عن الاستعداد لطرح أول مرحلة من شقق مشروع أبراج الواحدي "valley towers" في مدينة حدائق أكتوبر.
وجاءت أهم المعلومات عن المشروع في النقاط التالية:
- الشقق التي سيتم طرحها هي المرحلة الأولى من المشروع.
- تم إطلاق اسم "valley towers" أبراج الوادي على المشروع.
- الطرح سيكون قريبا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- يقع المشروع في مدينة حدائق أكتوبر منطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، بالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.
- الشقق كاملة التشطيب بمساحات بين 95 و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجا ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار
- سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.