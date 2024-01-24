أخبار مصر

الطرح قريبًا.. مواصفات شقق أبراج الوادي المطلة على الأهرامات - صور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، الأربعاء، عن الاستعداد لطرح أول مرحلة من شقق مشروع أبراج الواحدي "valley towers" في مدينة حدائق أكتوبر.

وجاءت أهم المعلومات عن المشروع في النقاط التالية:

- الشقق التي سيتم طرحها هي المرحلة الأولى من المشروع.

- تم إطلاق اسم "valley towers" أبراج الوادي على المشروع.

- الطرح سيكون قريبا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- يقع المشروع في مدينة حدائق أكتوبر منطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، بالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

- الشقق كاملة التشطيب بمساحات بين 95 و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجا ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار

- سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا