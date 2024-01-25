"لقيته جنب صندوق زبالة".. أب يتخلى عن ابنه لبائعة خضروات بأوسيم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في تخلي رجل عن ابنه 3 سنوات، وتركه لبائعة خضراوات في منطقة أوسيم بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن الأب أعطى الطفل لبائعة خضار، وقال لها إنه عثر عليه بجوار صندوق قمامة.

وأفادت التحقيقات أن البائعة توجهت إلى قسم شرطة أوسيم، لتسليم الطفل وحررت محضر بالواقعة، وقالت إن أحد الأشخاص حضر لها وسلمها الطفل وتركها.

على الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى من أجل فحص حالته الصحية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة وتوصلوا إلى هوية والد الصغير.

وعقب القبض على المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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