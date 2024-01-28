محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية والشرقية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (المنوفية - الشرقية) عن ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل خاص بإحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 متر- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

كما ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر ونصف وعمق 3 أمتار- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

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