4 مصابين في تصادم سيارتين أعلى وصلة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة نصف نقل مع ميكروباص أعلى وصلة المريوطية غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج، وجنبت المرور آثار الحادث.

