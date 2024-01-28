خطفوا شخصين وجلدوهما بالخرطوم.. أولى محاكمة 5 متهمين بالبدرشين 19 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنايات الجيزة، 19 فبراير، كأولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال داخل سنتر تعليمي بالبدرشين، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهمين إكرامي. س، و"عبد الواحد.ع، وباسم. ع، وعزت. ش، وسها.ع"، هاربين، اتفقوا على خطف خالد هاني ويوسف مصطفى، وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهم الباقي في الجريمة.

وحال سير المجني عليه بالطريق العام، أشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

احتجز المتهمون خالد هاني، ويوسف مصطفى، عقب ارتكابهم التهمتين السابقين أعلى سطح العقار محل الواقعة دون أمر أحد الحكام المختصين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك مصحوبا بتعذيب بدني، بأن كبلوا أيديهما وأرجلهما، وتعدوا عليهما بالضرب بالأيدي وباستخدام أدوات عصى، خرطوم على النحو الميين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بالإكراه، بأن اشهروا بوجههم أسلحة بيضاء مهديين إياهم مقيدين من حريتهما مكبلين إياهما، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على منقولاتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضا:

"وليد" يطلب تطليق زوجته: "البيت مليان عناكب وصراصير ونمل"

هوس المخدرات نجدها من المشنقة.. شابة تقتل صديقها بـ 100 طعنة

بعد حادث المريوطية.. مواعيد سير النقل وعقوبة المخالفة (مستند)

"قطعوا جسمه".. سيدة تكشف تفاصيل مقتل زوجها بالإسكندرية

رسوم بطاقة الإقامة 1000 دولار.. توجيه جديد من الداخلية للأجانب في مصر