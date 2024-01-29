بحوزته مليون قطعة.. ضبط عاطل حول منزله ورشة تصنيع ألعاب نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل بالفيوم؛ لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أفادت قيام عاطل بتصنيع الألعاب النارية بورشة بمسكنه والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه المُشار إليه، وعُثر بحوزته على (50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام – 10 كيلو نترات – 50 كيلو بارود خام – كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة – كمية كبيرة من الشرائط اللاصقة والمقصات – كمبروسر هواء – أسطوانة بوتاجاز – ميزان – ماكينة طحن وخلط).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها والتربح منها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.