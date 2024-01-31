حسابات مُصطنعة.. حيلة عصابة للنصب على شركة تسوف إلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص اشترك مع آخرين في النصب على إحدى الشركات والاستيلاء على 2 مليون جنيه.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من مسئولي إحدى شركات التسوق الإلكتروني بتضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء باصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة واستخدامها في مشتريات ثم الادعاء بعدم استلامها.

وبلغت قيمة التعويضات النقدية التي تحملتها الشركة حوالي 2 مليون جنيه حصل عليها مستخدمي تلك الحسابات دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.

وعثر بحوزة المتهم على مبلغ مالي – 7 هواتف محمولة بفحص أحدهم فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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