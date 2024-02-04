حدث ليلا| الحكومة ترد على أنباء تعويم الجنيه وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي.

هل سيتم تعويم الجنيه خلال الساعات القادمة؟.. متحدث الوزراء يرد

رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتردد بشأن تعويم الجنيه خلال ساعات، تزامنًا مع انتهاء مفاوضات صندوق النقد الدولي.

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بعد مزاعم غربية.. ما حقيقة مشاركة الأردن في الضربات الأمريكية بالعراق وسوريا؟

ادّعت وكالات أنباء غربية أمس الجمعة، مشاركة المقاتلات التابعة للقوات الجوي الأردنية في الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع الفصائل الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا، فما صحة هذه المزاعم؟.

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"شعبة الأدوية" تكشف تأثير تهريب الدواء للخارج على مخزون المحلي

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تهريب الدواء المصري إلى الخارج ليس وليد اليوم، لكنه دائمًا ما كان يتم تهريبه وليس فقط للسودان وليبيا ولكن يتم تهريبه لدول الخليج، إلا أنه خلال الفترة الحالية هناك رقابة على المنافذ لمنع التهريب.

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تراوحت مابين 50% لـ 80%.. قفزات في أسعار شقق القاهرة الجديدة خلال عام -(تفاصيل)

تعتبر مدينة القاهرة الجديدة من أهم المدن التي يبحث المواطنين عن أسعار الوحدات بها، نظرًا لما تتمتع بع من مشروعات عقارية مختلفة ومتنوعة، وموقعها المتميز والخدمات المختلفة المتواجدة بها، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مصر خاصة المدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة بنسبة تراوحت بين 50% لـ 80%.

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رويترز: الولايات المتحدة تقصف أهدافا مرتبطة بإيران في اليمن

نقلت صحيفة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة تقصف أهدافا مرتبطة بإيران في اليمن.

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رد رسمي من الحكومة على مقترح عبد السند يمامة

نفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة "التحويلات ملك المصريين في الخارج".

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سمير فرج: أمريكا لن توجه ضربة مباشرة إلى إيران لهذا السبب

كشف المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن أمريكا لن تقوم بتوجيه ضربة مباشرة إلى إيران لأنها قد تتحول لحرب إقليمية.

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الاحتلال: هاجمنا 3400 هدف لحزب الله بلبنان وقصفنا 50 هدفا للحزب في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة أكثر من 3400 هدف لحزب الله في جنوب لبنان وقصف أكثر من 50 هدفا للحزب في الأراضي السورية منذ بداية الحرب.

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نجح قبل أن يبدأ.. أحمد موسى عن مشروع رأس الحكمة: "اتعمله دعاية بـ400 مليون دولار"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحديث عن مشروع رأس الحكمة، دعاية وتسويق ما يعادل نحو 400 مليون دولار، موضحًا أنه بصرف النظر عن الطريقة التي تم الحديث بها عن مشروع رأس الحكمة، سواء من مؤيد أو معارض، جعلته تريند على مواقع التواصل الاجتماعي والمشروع نجح قبل أن يبدأ.

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