أخبار مصر

هجرة غير شرعية وتهريب بضائع.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 4 قضايا تهريب بضائع، في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2325 ) مخالفة مرورية متنوعة.

وضُبط في مجال الأمن العام 39 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (315) أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا تزوير.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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