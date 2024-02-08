بقيمة 13 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 42 قضية إتجار بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب سامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 42 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 13 مليون جنيه.

جرى اخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضا:

قرار قضائي عاجل ضد ميدو لإخلاله بالتعاقد مع قناة شهيرة

"عملي حاجات عيب يا بابا".. ماذا قال المتهم باغتصاب طفلة معاقة ذهنيا بأطفيح؟(نص تحقيقات)

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير

"أبوه خلص عليه وأمه رمته في الزبالة".. جامع خردة يقتل ابنه بعد تجريده من ملابسه بعين شمس

إجراء قضائي جديد بشأن حبس غادة والي بتهمة سرقة تصميم "المترو"