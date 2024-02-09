شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثي: عدوان أمريكى بريطانى على منطقتى الكثيب والجبانة بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، إن "العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بعدد من الغارات منطقتي الكثيب والجبانة".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، شن 7 ضربات ضد 4 زوارق مُسيرة تابعة للحوثيين و7 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر.

وأوضحت "سنتكوم" -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قواتها رصدت هذه الزوارق والصواريخ في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثي، مشيرة إلى أن هذه الضربات تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمانا.