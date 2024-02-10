كسر زجاج سيارتها.. بيان من الداخلية بشأن المتعدي على "سيدة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تضمن تعدي قائد سيارة على سيدة أثناء سيرها في شارع بمنطقة المعادي.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم السبت: "تابعت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن تعدي قائد سيارة ملاكي على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسر زجاج سيارتها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة المعادي وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضر بالواقعة".

حددت أجهزة الأمن، قائد السيارة مقيم بمنطقة المقطم وتم ضبطه والسيارة، وتولت النيابة العامة التحقيق.