خلاف على مكان الصيد.. مقتل صياد وإصابة شقيقه إثر مشاجرة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على صياد ببورسعيد، لقيامه بالتعدي بالضرب على شقيقين، ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الثاني.

كان قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (صيادَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحي "مصابان")، وتوفى أحدهما عقب وصوله، وبسؤال المصاب اتهم (صياد - مقيم بذات الدائرة) بالتعدي عليهما بـ (سكين - عصا)، ما أدى لحدوث إصابتهما والتي أودت بحياة شقيقه لوجود خلاف على أماكن الصيد.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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