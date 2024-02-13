تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بسبب توك توك في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية، بسب "توك توك" 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفي مشاجرة اندلعت في منطقة المرج بالقاهرة، وبحوزة أحدهم سلاح ناري، وذلك لعدم ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بوجود مشاجرة.

بالفحص تبين أن المشاجرة اندلعت بين "طرف أول" ويضم سائق "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، و"طرف ثان" عامل وعاطل كان بحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثاني قام خلالها الطرف الثاني بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التي كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات المُشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.