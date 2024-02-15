أبرزها تنفيذ 85 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 187 قطعة سلاح ناري، 333 قضية مخدرات، وتنفيذ 84921 حكم قضائي متنوع، وضبط 13 متهما هاربًا، و14 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 63 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20703 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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