توك توك في مصر الجديدة.. إجراء عاجل من الأجهزة الأمنية بعد إغاثة مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بمنطقة مصر الجديدة لضبط كافة المخالفات.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 1050 رخصة متنوعة - تكبيل 989 سيارة للانتظار في الممنوع - تحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة - حجز 13 سيارة - حجز 10 مركبة "توك توك" - حجز 12 دراجة نارية - ضبط 1733 مخالفة تجاوز سرعة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجاري استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.
كانت الأجهزة الأمنية رصدت إغاثة أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن سير مركبة "توك توك" بالشوارع الرئيسية لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
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