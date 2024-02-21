قرار جديد من القضاء في قضية مقتل الجنرال اليمني داخل شقة فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين بقتل "يمني الجنسية" في الجيزة؛ لسرقته 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان سابق لها، التفاصيل الكاملة لمقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، داخل شقته بمنطقة فيصل.

وقالت الوزارة في بيانها، إن التحريات وجمع المعلومات توصلت إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من: رمضان محمد بليدى على 29 سنة، يعمل سائق، ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة، سبق اتهامه فى العديد من القضايا، أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، اتلاف عمد"، وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته، عبده عسلية 19 سنة وخراط ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها دينا 22 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة، وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها منة 17 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر، القاهرة.

وأمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجاري وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه ، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.

كما تم ضبط أية رضا محمود، 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة المتهم الأول "سبق اتهامها في قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات.

كانت السفارة اليمنية تقدمت بجزيل الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية ممثلة بقيادة وزارة الداخلية ومديرية أمن محافظة الجيزة على تجاوبها السريع وتمكنها من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة، والتي اتضح من نتائج التحقيق أن دوافعها جنائية بهدف السرقة

ذكرت السفارة في بيانها، "ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مجددا على عمق العلاقات اليمنية المصرية والتعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة في البلدين، وسيقوم المختصون بالسفارة باستكمال إجراءات استلام جثمان الفقيد وترتيبات الدفن".

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