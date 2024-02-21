ارتفاع الحرارة.. الأرصاد توجه تحذير مهما للمواطنين بشأن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من متوقع مع مطلع الأسبوع المقبل وجود مزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة حيث تصل العظمى 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وأن تصل درجات الحرارة يوم الإثنين لـ 25 درجة مئوية.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، أن يومي الخميس والجمعة يوجد بهما فرص سقوط أمطار خفيفة في الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد اعتدالا في نشاط الرياح كما تلاشي فرص الأمطار مع وجود زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات وارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

وأكدت أن الطقس خلال فترة الليل يكون شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، محذرة من الفرق الملحوظ في درجات الحرارة بين فترتي الليل والنهار، حيث يصل الفارق بين درجات الحرارة لـ 15 درجة.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، ما يعد دليلا على استقرار الأحوال الجوية، ومن المتوقع استمرارها على مدار الأيام القادمة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت غانم من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، فلا ننصح بتخفيف الملابس خلال هذه الفترة.