مرور القاهرة: غلق مدخل محور شينزو آبى 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية؛ تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق بمنطقة مدينة نصر.

الأمر يستلزم غلق كلى لمدخل محور شينزو آبى من محور الشهيد بالاتجاه القادم من أسفل كوبرى جيهان السادات مع تحويل حركة المركبات لاستكمال السير بمحور الشهيد فالدوران والعودة عن طريق مطالع ومنازل كوبرى أعمار "عمر سليمان" فيمينًا محور شينزو آبى.

الأعمال تبدأ من الساعة الـ 3 عصرًا يوم غد الجمعة حتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد الموافق 31/3/2024.

الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.