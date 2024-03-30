شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة، وذلك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وشملت فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة عدد 2148 منفذا وشادرا ومعرضاً على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لمنظومة أمان بمناسبة شهر رمضان.

وأكد المواطنون عن سعادتهم لانتشار الشوادر والمنافذ في كل مكان بجميع المحافظات، فضلا عن وجود سيارات متحركة محملة بأطنان من السلع تجوب المناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلا عن عمل الشوادر والمنافذ على مدار الـ24 ساعة، حيث يجد المواطنين حاجتهم في أي وقت، مع توفر كميات كبيرة من كافة السلع، خاصة الأساسية التي يحتاجها كل منزل،بجودة عالية وبأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات المنتشرة على مستوى الجمهورية. حيث تقدم الأهالي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.