قطع بجسر ترعة السويس بطول ٢٠ مترًا.. و"الري" تدفع بمعدات الصيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا توضيحيًّا قالت فيه إنه في صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤، وقعَ قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠، بطول ٢٠ مترًا، نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية .

وأضافت "الري" أنه "على الفور وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ فقد تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الداخلية ووزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الري، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين؛ للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة، وتم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، وقامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس .

وتوجه كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الري، والمهندس أبو بكر الروبي رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، ومسؤولي الري بالإسماعيلية إلى الموقع للمتابعة عن كثب واتخاذ كل التدابير اللازمة، بناء على توجيهات وزير الري.