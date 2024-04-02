شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنظم حفل إفطار فى دار المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة المهن التمثيلية، حفل إفطار بحضور النقيب أشرف زكى، وذلك فى دار المسنين، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الفنانين، أبرزهم: الفنانة صفاء الطوخي عضو اللجنة العليا لدار المسنين، والفنان محمود عامر، منير مكرم، أيمن عزب وعزوز عادل.

وزار الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية اليوم بزيارة دار القوة الناعمة لرعاية كبار السن من الفنانين، فى عيد الأم، وقام بتوزيع الهدايا على المقيمين هناك.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكى افتتحت دار الرعاية المقامة في مدينة 6 أكتوبر، في ديسمبر عام 2022، وهذه المبادرة جاءت لتكريم رموز الفن والثقافة من المصريين والعرب.

ويشارك الفنان أشرف زكى مسلسل مليحة، ويُعرض المسلسل حاليا في موسم رمضان 2024، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، أمير المصري، أنور خليل، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.