شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة: انتظام التصحيح لامتحانات الميد تيرم وآخر موعد للاختبارات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، انتظام أعمال تصحيح نماذج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى،" الميد تيرم"، موضحة ان اساتذة المواد بدأو فى التصحيح بمجرد الانتهاء من المادة تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

وأشارت الدكتورة سلوى العوادلى فى تصريحات لـ" الخليج 365" إلى انتظام امتحانات الميد تيرم على مستوى الكلية وجميع الشعب والبرامج، والتى من المقرر أن تنتهى يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن الامتحانات تعقد حضوريا داخل الكلية وبقاعة الامتحانات الرئيسية لجامعة القاهرة وسط متابعة من الدكتورة ثريا البدوى عميد الكلية.

وبدأت كلية الاعلام بجامعة القاهرة، ماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" والتى تعقد حضوريا بالكلية.

وكانت الدكتورة ثريا البدوى عميد كلي الاعلام بجامعة القاهرة أكدت على انتظام امتحانات الميد تيرم بماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى وسط متابعة دقيقة ويومية وجولات على اللجان من قبل قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية برئاسة الدكتورة سلوى العوادلى، للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ على سير العملية وحلها بشكل مباشر.

وتعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" حضوريا بالكلية، داخل قاعات ومدرجات الكلية.