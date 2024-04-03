شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: أسئلة الثانوية ستكون مناسبة لزمنى الإجابة والمراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسئلة الثانوية العامة في جميع المواد ستكون متزنة مع وقت الامتحان المخصص للإجابة والمراجعة بحيث يكون لدى الطالب فرصة للتفكير عند إجابة كل سؤال والمراجعة النهائية على الإجابات قبل انتهاء وقت الامتحان، مشيرة إلى أنه على الطالب أن يستغل وقت الامتحان بالإجابة عن جزئيات الامتحان التي يعرف إجابتها ولا يترك زمن الاختبار يمر منه في التفكير بأسئلة قد تبدو صعبة أو إجاباتها غير حاضرة في ذهنه، مشددة على أن مواصفة الامتحان متطابقة مع عدد الأسئلة وزمن الإجابة.

تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.