كواليس مقتل سيدة خنقًا داخل منزلها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عاطل استغل علاقة صداقة بين زوجته وسيدة مسنة تقيم بمفردها، فوسوس له الشيطان بسرقتها قبل أن يتطور الأمر للقتل.

قوات الشرطة عثرت على جثة ربة منزل داخل منزلها بالهرم مع رصد بعثرة في محتويات الشقة وسرقة بعض محتوياتها.

تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم توصلت إلى أن عاطلا مقيم بالسويس وراء ارتكاب الواقعة، فتوجه إلى مسكنها بزعم الاطمئنان عليها وعقب ذلك خنقها بقطعة قماش فأودى بحياتها، واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار.

بتقنين الإجراءات، تمكن المقدم مؤمن فرج وكيل الفرقة من ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.