الداخلية تكشف تفاصيل مقتل فرد أمن إداري في مشاجرة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين؛ لتعديهما على فرد أمن إداري بسلاح أبيض ما أودى بحياته.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة باستقبالها (فرد أمن إدارى) توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال شقيقه، اتهم كلا من (عامل، طالب "مصابان بجروح متفرقة") لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التي أودت بحياته.

تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم، واعترفا بارتكابهما الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.