مجدي الجلاد يكشف كواليس اختفائه إعلاميا خلال السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، كواليس اختفائهِ إعلاميا خلال الفترةِ الماضية، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار.

قال الجلاد في الجزء الأول من اللقاء الذي أُذيع الليلة، إن الظروف اللحظية أو الزمنية في المرحلة الحالية تجعل تميز مجدي الجلاد وتأثير رأيه مجتمعيًا سببًا قويًا في عدم ظهوره إعلاميًا.

الجلاد أضاف أن الاختفاء في وقت ما كان طوعيًا وقسريًا في ذات الوقت..مُضيفاً يبدو أنه كان هناك اتفاق ضمني بيننا كطرفين - يقصد هو والدولة - أنا طوعيا لست مُستعداً لتقديم تنازلات، وكان الطرف الثاني أشخاص مؤثرين وذوي نفوذ قوي، فقد رأوا أن ظهور مجدي الجلاد غير محبب، موضحًا: "شخص ذو نفوذ قوي جدًا في الدولة كان سببًا في عدم ظهوري، نتيجة آرائي المختلفة مع الدولة في بعض القضايا، وهو أمر صحي، وقسرياً لأن المسئول الكبير آنذاك قرر منعي من الظهور، وبعث لي تلك الرسالة عبر الكاتب الكبير الراحل مكرم محمد أحمد".

وتابع، أنا مع الدولة ولست معارضًا ولكني أختلف في وجهة النظر بشأن بعض القضايا، وخلال فترة منعي من الظهور، ومحاربتي في عملي ورزقي دعوت على من ظلمني ذات ليلة خلال صلاتي، دعوت عليه بيقين "اللهم أرني في من ظلمني آية"، الدعوة تحققت نصًا ومن ظلمني فرضت عليه حاليًا شبة إقامة جبرية حتى اللحظة، ولا يمكن أن أسامحه رغم أنني شخص مسامح بطبعي.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة في مصر.