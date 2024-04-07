طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6

أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

ووفقًا لـ"الأرصاد"، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها رياح وأمطار.

ويرصد "الخليج 365"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس الأحد 7 أبريل 2024

توقعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم الأحد، تشهد، نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء؛ مما يشعرنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأفادت "الهيئة"، أن طقس الأحد، يشهد، تواجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين 8 أبريل 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الإثنين القادم 8 أبريل 2024، تشهد، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الإثنين القادم يشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 9 أبريل 2024

أوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الثلاثاء القادم، تشهد، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومنطقة خليج العقبة ومدن القناة، على فترات متقطعة.

وأشارت "الهيئة"، إلى تأثر الأحوال الجوية الثلاثاء القادم، بأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتابعت، أن طقس الثلاثاء القادم، يتأثر بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 10 أبريل 2024

أكملت "الأرصاد"، أن طقس الأربعاء، يشهد، أمطارًا خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة.

استطردت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية الأربعاء القادم، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 11 أبريل 2024 والجمعة 12 أبريل 2024

أردفت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الخميس 11 أبريل 2024 والجمعة 12 أبريل 2024، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.