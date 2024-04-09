مرور يوم الوقفة.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لـمرور في القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة عيد الفطر، حملات موسعة استهدفت الشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أية أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات.

وانتشر رجال المرور في الميادين الرئيسية لشن حملات مرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها.

وقد شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، باستثناء بعض الكثافات المتقطعة على الطريق الدائري، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السير.

كما ظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.