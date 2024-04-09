السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تبادل خلاله الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس، عن خالص تمنياته لشعب السودان الشقيق بالخير والأمان والسلام.

ومن جانبه، أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من الرئيس السيسي، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.