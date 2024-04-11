طقس ثاني أيام العيد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وبرودة بهذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس ثاني أيام عيد الفطر 2024 والموافق 11 أبريل، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان "الأرصاد"، فإنه يسود حالة الطقس غدًا الخميس ثاني أيام العيد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس ثاني أيام العيد تشهد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.