رائحة كريهة تقود إلى جثة شاب في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة المباحث الجنائية بالجيزة ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة العجوزة وسط المحافظة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

رائحة كريهة مصدرها جثة شاب لفتت انتباه قاطني الشارع فأبلغوا شرطة النجدة التي أبلغت بدورها العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم العجوزة خشية وجود شبهة جنائية.

المعاينة التي أجراها العقيد مصطفى خليل مفتش الفرقة بينت أن الجث لشاب يدعى كريم عباس عمره 31 سنة يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية وأن الوفاة طبيعية.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.