18 مليونًا في يوم.. سقوط أباطرة السوق السوداء في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء) وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد..

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

قُدرت قيمة المبالغ المضبوطة في القضايا قرابة 18 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.