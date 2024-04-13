ثالث أيام العيد.. المرور تحرير 14 ألف مخالفة متنوعة على الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، ثالث أيام العيد عن تحرير 13679 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 599 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية مخالفة، و9647 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و9 مخالفات موقف عشوائي، و278 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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