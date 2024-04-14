شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإيراني: سنتخذ ردا أقوى وأصعب حال مواصلة إسرائيل إجراءاتها العدوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإيراني: سنتخذ ردا أقوى وأصعب حال مواصلة إسرائيل إجراءاتها العدوانية ضد إيران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.