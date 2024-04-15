رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة خلال الفترة من الاثنين 15 ابريل 2024 إلى السبت 20 ابريل 2024.

وأكدت الهيئة أن الطقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأكد يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من 4 الى 8 صباحا تقريبا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

الثلاثاء 16 ابريل 2024:

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحيانا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الاربعاء 17 ابريل 2024

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الخميس 18 ابريل والجمعة 19 ابريل 2024

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 20 ابريل 2024

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.