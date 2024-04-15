شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مهام الطائفة الإنجيلية فى مصر والهيئة القبطية فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الهيئة القبطية الإنجيلية من أبرز مؤسسات المجتمع المدنى حيث تقوم بخدمة ملايين المصريين ولها دور قوى وفعال فى المجتمع أما الطائفة الإنجيلية تهتم أيضا ببعض الخدمات فى المجتمع إلى جانب دورها الدينى.

وقال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" لدينا مؤسستان، الطائفة الإنجيلية بأنشطتها وكنائسها، والمؤسسة الثانية الهيئة القبطية الإنجيلية وهى مجتمع مدنى تتبع التحالف الوطنى للعمل الأهلى ولها دور تنموى متعدد سواء في التنمية الميدانية أو المشروعات الصغيرة أو برامج للحوار فهى تخدم 4 ملايين مواطن مصري من الأولى بالرعاية سنويا دون أي نوع من أنواع التمييز في مجال التنمية أو الحوار أو المشروعات الصغيرة فهى مشروعات مجتمعية تنموية.

وأضاف زكى، أن الطائفة الإنجيلية عبارة عن 18 مذهبا ولديها 1500 كنيسة محلية، ففي مصر 1500 كنيسة إنجيلية وموزعة على الـ 18 مذهبا أكبرها الكنيسة المشيخية وهى سنودس النيل الإنجيلى وهى الكنيسة الكبيرة والكنيسة منذ نشأتها اهتمت بالمدرسة والمستشفى، فلدينا مدارس تقدر من 24 إلى 28 مدرسة وهى مدارس تقدم تعليم جيد ولها تأثير كبير ولدينا مستشفيات لكن كثير من الكنائس المحلية لديها مستوصفات خاصة غير المدارس العامة والكنيسة الإنجيلية تهتم بالتلاحم مع المجتمع وهناك كنائس كثيرة تنظم لقاءات وندوات وتدعى مفكرين وتتعامل مع المجتمع ككل ففي أزمة كورونا وزعت هذه الكنائس المطهرات للجميع وقدمت توعية للجميع فالكنيسة متلاحمة مع المجتمع بكل طوائفه".