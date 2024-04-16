شابان يستعرضان بدراجة وسلاح بالعمرانية.. والأمن: "بندقية بلاستيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تداول صورة لشابين زعمت صاحبتها أن أحدهما يحمل سلاحا ناريًا.

إدارة الرصد والمتابعة رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيسبوك" متضمنًا صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة نارية بأحد الشوارع.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين وتبين أنهما طالبان مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية والدراجة النارية التى كانا يستقلانها (قيادة أحدهما وملك والده).

قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن بندقية بلاستيك "لعبة أطفال"، وأنها كانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك وأرشدا عنها.

بسؤال صاحبة الحساب قررت أنها اعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاح ناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.