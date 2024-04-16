لماذا لا يزرع الفلاح القطن؟!.. طلب برلماني بدراسة عودة الدورة الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنه لا بد من مراجعة ملف عودة الدورة الزراعية؛ خصوصًا في الأراضي الجديدة المستحدثة وإعلام جميع مشتري ومالكي تلك الأراضي بتطبيق نظام الدورة الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن دراسة بشأن زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات؛ لتحسين المناخ الاستثماري. .

وطالب دعبس بالعمل على دراسة السوق الخارجية التصديرية لمحصول القطن، والتعرف على خريطته بكل ما فيها، والتي بناء عليها يتم وضع خطة واستراتيجية زراعة القطن المصري، وأنواعه وفئاته؛ بحيث نبحث التصدير لأية سوق، من حيث النوع والصنف والجودة، ونبحث كل مكان يحتاج ماذا من نوعية القطن، وبناء عليه يتم وضع استراتيجية الزراعة وكذلك نوع القطن.

وطالب دعبس بالعمل على دراسة ملف بيع الأراضي الجديدة بطرح وبيع الأراضي وتحديد أسعار الأراضي، وذلك بطريقة شفافة ومتكافئة، وطالب برد قيمة التأمين الخاص بشراء الأراضي، وقال أنا خضت تجربة في هذا الأمر، ولم يتم رد مبالغ التأمين، ولذلك لا بد من الشفافية في هذا الأمر، وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بدراسة ملف عدم زراعة الفلاح المصري زراعة القطن المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسته، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصري والتحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.

وأضاف: لا بد من دراسة هذه المشكلة بكل جوانبها؛ لأن هناك العديد من الأمور التي تحيط بهذا الملف؛ ومنها لا بد من العمل ووجود تسعير عادل لسعر القطن المصري في ضوء التكلفة العالية للزراعة بكل مشتملاتها، وكذلك ارتفاع أسعار جني محصول القطن لدرجة أن هناك مزارعين يتركون المحصول في المرحلة الثانية من الجني، وهو ما يسبب خسائر كبيرة لهم.

وطالب رئيس المجلس الجميعَ بالتكاتف لدراسة مشكلة عزوف الفلاح عن زراعة القطن، على الرغم من أنه كان أحد أهم المصادر للفلاح المصري.