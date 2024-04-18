"مستثمرو السياحة": نسب إشغال الفنادق تصل لـ 85%.. وإقبال من السائحين العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، ورئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن نسب إشغال الفنادق في الغردقة تتراوح بين 65 لـ73 %، ومرسى علم بين 70 إلى 80 %.

وأضاف "عبداللطيف"، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسب الإشغال في شرم الشيخ تصل حاليًا بين 60 و 65%، بعد تخطيها حاجز الـ80 % خلال فترة العيد.

وأوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن نسب الإشغال حاليًا في دهب تصل إلى 80 و 85 %، حيث يزورها العديد من المصريين خلال فترات الأعياد.

وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إلى أن مدينة القاهرة شهدت إقبالًا كثيفًا من السائحين العرب خاصة بالفنادق المتواجدة على النيل.

وتابع، أن نسب الإشغال حاليًا ليست مرتفعة في الأقصر وأسوان مثلما شهدت خلال فترة عيد الفطر.

وأكمل "عبداللطيف"، أن نسب إشغال الفنادق بشكل عام تصل لنحو 80 إلى 85 %، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة.

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