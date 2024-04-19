شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين إلى أسيوط والإسماعيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي (أسيوط – الإسماعيلية )، اليوم الجمعة : (10 شوال 1445هـ)، الموافق ( /19/4/2024)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء وزارة الأوقاف، وخمسة من علماء الأزهر الشريف ، ليتحدثوا جميعًا بصوتٍ واحد حول موضوع: (معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟)، وذلك على النحو التالي:



