شكرا لقرائتكم خبر عن هل نبدأ ارتداء الملابس الصيفية؟.. الأرصاد ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا علي أغلب الانحاء مائل للبرودة ليلا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن عادة ما يكون فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية حيث التباين الواضح بين درجات الحرارة العظمي والصغري.

وتابعت: لذلك من الممكن ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار ولكن يفضل وجود قطعة إضافية خارجية في فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.