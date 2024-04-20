4 فلاحين يقتلون مزارعاً بسبب خلافات على قطعة أرض فى الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل مزارع بالشرقية، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعي ورش خرطوش بالجسم، وتوفى إثر إصابته.

بالفحص وبسؤال زوجته (مقيمة بذات العنوان)، اتهمت (4 مزارعين – مقيمين ومستأجرين لقطعة أرض زراعية بذات العنوان) بالتعدي على زوجها (المستأجر السابق لذات قطعة الأرض) بسلاح ناري (بندقية خرطوش وسلاح أبيض)، وقيام أحدهم بإحداث إصابته التي أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على حيازة قطعة الأرض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (السلاح الناري والأبيض المستخدمان في الواقعة وعدد من الطلقات)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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