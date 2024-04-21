مولود كل دقيقة بدلًا من 25 ثانية.. إلى أين تتجه معدلات النمو السكاني في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قدم الكاتب الصحفي أكرم الألفي، تقديرات حول معدل الزيادة السكانية في مصر، حيث أشار إلى أنه يبلغ 3400 نسمة يوميًا، وبناءً على هذا التقدير، يتوقع أن يشهد عام 2024 زيادة تصل إلى مليون و260 ألف نسمة، مما يُمثل زيادة بنسبة 1.8% من السكان.

أضاف "الألفي" في تصريحه لـ"الخليج 365"، أن هذا المعدل هو الأقل منذ خمسين عامًا، وهو ما يحمل دلالة كبيرة، حيث كان معدل الزيادة يبلغ 2 مليون نسمة سنويًا قبل ثماني سنوات، ود انخفض هذا المعدل إلى النصف خلال أقل من عقد، وهذا يعتبر إيجابيًا لخطط التنمية، حيث سيقلل من الاحتياجات ولن يكون بنفس القدر.

وأوضح أن المعدلات الإيجابية تتمثل في الوصول لـ2 مواليد في الدقيقة الواحدة، حيث يبلغ المعدل الحالي 2.6 مواليد لكل دقيقة، مما يعني أنه يتم إنجاب طفل كل 25 ثانية.

وأشار إلى أن معدل نمو السكان في مصر يتوازى مع الولايات المتحدة وبعض دول أمريكا الجنوبية، ويقترب من معدلات تونس، مُضيفًا أن "الزيادة السكانية كانت من المفترض أن تكون أعلى بكثير".

وأكد أن عدد السكان عندما كان 90 مليون كان يزيد بمقدار مليون ونصف المليون تقريبًا في السنة، وفي السنة الحالية، لو استمرت هذه المعدلات، كنا سنزيد بمقدار 2 ونصف المليون، وهذا يعني نسبيًا، حوالي 1.2 من كل عشرة، مما يُعتبر انخفاضًا للنصف.