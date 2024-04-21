هربا من ضغوط والدته.. طالب جامعي ينهي حياته خلف محافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل طالب جامعي ضغط والدته المستمر أملا في تحصيله للمواد الدراسية وتحقيق النجاح الباهر فاض به الكيل وسقط في براثن أفكار الشيطان لينهي حياته بشكل صادم بحي الطالبية.

مساء الأحد، شهد شارع حسب النبي المتفرع من أحمد كامل خلف ديوان محافظة الجيزة حالة من تجمهر الأهالي. صوت ارتطام جسم صلب بالأرض أثار تساؤلات قاطني المنطقة فأسرعوا لاكتشاف مصدره.

المعاينة المبدئية بينت أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 20 سنة أقدم على التخلص من حياته قفزًا من الطابق الرابع بسبب مروره بأزمة نفسية نتيجة ضغوطات أسرية.

العقيد سامح بدوي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية وجه ضباط وحدة المباحث بفحص محل الواقعة وسماع أقوال أسرة الشاب المتوفى بعد إيداع جثمانه ثلاجة مستشفى أم المصريين.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي استعجلت التحريات.