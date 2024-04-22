فيديو | مرتضى منصور يوجه رسائل لبايدن ونتنياهو من أمام مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتابع مستنكرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي بايدن:" قرأت إن بايدن دعم إسرائيل بـ 35 مليار، عايز أقول لبايدن.. إيه الإجرام دا حتى أيام العيد مرحمتوهمش".

وأوضح منصور من أمام محكمة القضاء الإداري جلسة الطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك أنه تقدم بشكاوى بجميع اللغات للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين : " للأسف معملتش حاجة".

واستطرد منصور: "طبعا شعب مصر كله دلوقتي فرحان ونسي الزمالك.. اللي هيكتب تعليقات مسيئة يبقى أنت يهودي صهيوني"

وحضر المستشار مرتضى منصور، أمام المحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، والذي يحمل رقم 21023 لسنة 70 بمجلس الدولة.

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

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